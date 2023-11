Polmoniti infantili | dopo la Cina aumentano anche in Francia

(Di martedì 28 novembre 2023) Oltralpe, le consultazioni per questa infezione sono cresciute del 36% tra gli under 15 negli ultimi giorni. Sotto accusa, però, non è un virus ma il ritorno di un batterio scomparso durante la pandemia, il mycoplasma pneumonia

Aumento di infezioni respiratorie, soprattutto nella fascia d'età 0 - 2 anni, anche in Francia. Dopo l'allarme in Cina per le, anche gli ospedali d'Oltralpe alzano l'attenzione: secondo Le Monde, nel bollettino informativo nazionale dell'Oscour (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) ...

Situazione polmonite Cina al 28 novembre 2023: aumentano i ricoveri in Francia e Vietnam. Il responsabile è il batterio mycoplasma pneumoniae. Come agisce.

