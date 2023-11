Polmoniti in Cina | il giornale unico del virus rialza la testa

(Di martedì 28 novembre 2023) Arrivano i primi freddi e rispunta una sorta di nostalgia canaglia per i “bei” giorni che furono, nei quali la grande informazione lanciava bordate di terrore virale targate Covid-19. Tant’è che La Stampa alcuni giorni orsono così titolava un lungo articolo di cronaca: “Covid, i contagi crescono ancora (+31%), aumentano i ricoveri. Studi medici presi d’assalto anche per l’influenza”. Successivamente, lo stesso quotidiano, membro autorevole deldel, ci spiegava, dopo averlo segnalate nel suddetto articolo, che inci troviamo ad un passo da un altro cataclisma di infezioni. “, ospedali quasi al collasso per il boom di polmonite: nei video i pazienti invadono le sale d’attesa”, questa l’introduzione di un pezzo – probabilmente ripreso da una qualche agenzia di stampa, visto ...

Polmoniti infantili - dopo i casi segnalati in Cina casi in aumento anche in Francia

Polmoniti infantili - dopo l'epidemia in Cina casi in aumento anche in Francia

Polmoniti bambini in Cina - boom di casi anche in Francia. Allarme per il batterio Mycoplasma pneumoniae

Picco di polmoniti in Asia e in Europa, ecco l'ipotesi più accreditata - blue News

Mentre continuano a mancare i dati sullenon diagnosticate in, si registra un picco di malattie respiratorie in Vietnam, e in Francia aumentano lenei bambini, in un mosaico di notizie che, secondo gli esperti, ...

Boom di polmoniti nei bambini in Cina, autorità sanitarie: "Causate da agenti patogeni conosciuti” RaiNews

Polmoniti nei bambini in Cina, cosa dicono le autorità. Aumento di casi anche in Francia Sky Tg24

Polmonite nei bimbi, picco contagi in Europa: rischio nuova pandemia «Batterio pericoloso come un virus»

Quanto deve preoccupare il boom di infezioni respiratorie e di polmoniti in Cina e i patogeni elencati dalle autorità sanitarie del gigante asiatico come responsabili di questo ...

Boom di polmoniti tra i bambini. Il batterio colpisce anche in Francia. I virologi: "Pechino ci dica la verità"

Picco di casi in Cina, Vietnam e Taiwan. Oltralpe le malattie respiratore degli under 15 cresciute del 36%. Attenzione massima anche in Italia, ma al momento non ci sono allarmi. In aumento i casi di ...