Pnrr | Meloni “Raggiunti tutti gli obiettivi previsti”

Pnrr - ok di Bruxelles alla quarta rata da 16 - 5 miliardi per l’Italia. Meloni : “Fondi saranno spesi nei tempi previsti”

Pnrr - via libera di Bruxelles alla quarta rata. Meloni : "Italia unica in Ue"

Pnrr - quarta rata : via libera di Bruxelles. Meloni : “L’Ue conferma il nostro impegno per un’Italia competitiva”

Pnrr, Fazzolari esulta per l'Italia: "Siamo il primo Stato d'Europa"

Il pagamento all'Italia della quarta rata delsuona come una promozione per le politiche che il governosta attuando in vista della modernizzazione del nostro Paese. Per il risultato ottenuto esulta anche Giovanbattista Fazzolari, ...

L'Europa dà ragione a Meloni. Pnrr, la quarta rata promuove l'Italia Il Tempo

Pnrr, Meloni "Via libera Ue a quarta rata conferma impegno Governo" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Incontro sulla manovra a Palazzo Chigi con i sindacati. Cgil e Uil: “Azioni sbagliate, confermate le ragioni dello sciopero” | VIDEO

Nelle videointerviste raccolte dall’inviato di Tag24 Lorenzo Brancati, il terreno di scontro resta soprattutto l’articolo 33 circa le aliquote dei rendimenti pensionistici, per il quale la premier ...

Pnrr: Meloni, 'da Ue via libera a pagamento quarta rata'

conferma il grande impegno del Governo al fine di attuare pienamente il PNRR per rendere il Paese più moderno e più competitivo". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio postato sui social ...