Pnrr | Meloni | “Dall’Ue via libera alla quarta rata Italia unica ad ottenerlo tra gli Stati membri” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) “La Commissione ha approvato oggi larichiesta di pagamento dell’, di 16,5 miliardi di euro, confermando che l’ha raggiunto tutti i 28 obiettivi e traguardi previsti”. La premier in persona dai suoi canali social annuncia questo fondamentale traguardo. “La valutazione positiva della Commissione dimostra i grandi progressi fatti dall’. E, a pochi giorni dall’approvazione da parte della Commissione europea della revisione generale del, conferma il grande impegno del governo al fine di attuare pienamente il Piano per rendere il Paese più moderno e più competitivo”. Grande soddisfazione per un lavoro incessante, capillare, profuso tra gli scetticismi generali delle opposizioni. Gufi, Cassandre e menagrami dovranno tacere.: Al ...