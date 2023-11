Pnrr | il plauso di Von der Leyen e Dombrovskis | “Congratulazioni | l’Italia ha attuato riforme importanti”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Ciliegina sulla torta: ledell’Europa per il traguardo delsul via libera alla quarta rata delentro l’anno 2023. “al. La Commissione europea approva la quarta richiesta di pagamento nel piano di ripresa volto a promuovere la mobilità sostenibile; riformare gli appalti pubblici, l’amministrazione fiscale e il sistema giudiziario; incoraggiare le donne a entrare nel mercato del lavoro. Questo apre la strada alla prossima erogazione di 16,5 miliardi di euro”. Lo scrive su X il vice presidente della Commissione europea, Valdis. Hanno ragione Giambattista Fazzolari e Tommaso Foti: brutta giornata per chi tifa contro. Giornata “difficile” per la sinistra, hanno commentato a caldo il sottosegretario ...