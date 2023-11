(Di martedì 28 novembre 2023) L’inverno è arrivato e il Natale è alle porte, c’è chi ha già fatto l’albero e chi ha abbellito la casa, qualcun altro, invece, si è lasciato andare a qualche gita fuori porta alla scoperta di luoghi e paesi fiabeschi che diventano ancora più magici con l’arrivo delle feste. Altri ancora non vedono l’ora di andare a pattinare sul ghiaccio. Ecco quali sono lediaperte in questa stagione invernale.diandare? Sono tante ledi, le 6 più gettonate sono le seguenti: Pista dial Laghetto dell’Eur: dal 1 al 26 dicembre inizia il maxi-evento gratuito al laghetto dell’Eur organizzato da Lvl e Kiosko. Oltre ...

Natale 2023 a Verbania

Numerose le iniziative che si svolgeranno in città, grazie al sostegno di associazioni e commercianti oltre alle duedia Pallanza e Intra e il consueto partecipatissimo Capodanno ...

Natale 2023: le piste da pattinaggio su ghiaccio da provare a Firenze FirenzeToday

Piste di pattinaggio e mercatini di Natale ai Bagni Misteriosi MilanoToday.it

Piste di pattinaggio a Roma 2023/2024: 6 posti dove trascorrere una giornata in allegria

L'inverno è arrivato e il Natale è alle porte, c'è chi ha già fatto l'albero e chi ha abbellito la casa, qualcun altro, invece, si è lasciato andare a ...

Maxi pista di pattinaggio, renne e slitte a Udine: piazza Primo Maggio diventa parco del ghiaccio

In piazza Primo Maggio, inoltre, sabato e domenica lo stop alle auto si allargherà anche all’area tra l’ellissi e il colle, per lasciare spazio al grande tendone di Telethon, evento che per 24 ore ...