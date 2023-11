Piscina assassina | Stefania | a soli 10 anni uccisa da un protozoo mangiacervello

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023) Una bambina piena d’amore, appassionata di tennis, pattinaggio e danza classica, e che sognava di diventare una ginnasta: Stefanía Villamizar González, di 10, è deceduta a seguito di una rara infezione contratta durante le vacanze di metà anno a Santa Marta. Tatiana González, madre della bambina, ha rilasciato un’intervista a Revista Semana, spiegando che Stefanía aveva contratto un parassita estremamente pericoloso che può trovarsi in piscine, vasche idromassaggio e laghi. I primi sintomi La famiglia è arrivata a Santa Marta il 18 giugno. Due giorni dopo, Stefanía ha iniziato a soffrire di dolori all’orecchio, vomito e febbre. Inizialmente trattata per un’otite, sembrava che le sue condizioni migliorassero una volta tornate a Bucaramanga. Tuttavia, il 4 luglio, la situazione è precipitata: la bambina non riusciva a sollevarsi, era disturbata dalla luce e ...