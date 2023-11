Pio e Amedeo | continua il successo di Felicissimo Show | nuove date nel 2024

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) Pio eil: lo spettacolo sta conquistando il pubblico in tutta Italia e proseguirà anche nelconin continuo aggiornamento È davvero un Felicissimoquello che sta vedendo Pio eprotagonisti nei principali teatri italiani e che sta conquistando il pubblico registrando un sold out dopo l’altro. A grande richiesta il tour proseguirà anche nel: raddoppiano ora ledi BARI, ROMA e TORINO e si aggiunge una nuova data il 21 febbraio al Nuovo Teatro Verdi di BRINDISI. Pio eIl tour 2023/28 settembre – TARANTO – Teatro Orfeo (DATA ZERO) 29 settembre – ...