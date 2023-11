“Pier Silvio ha bloccato tutto” Mediaset | clamoroso stop al programma La decisione è arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladisulin arrivo. Proprio recentemente i piani alti del Biscione hanno preso provvedimenti nei confronti di due show che sembravano sul punto di partire. Stiamo parlando de “La Ruota della Fortuna” che a 15 anni di distanza dall’ultima edizione sta (o starebbe) per tornare su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Ebbene pare cheBerlusconi abbia deciso di fare prima una puntata di prova, un episodio zero, tanto per evitare brutte sorprese. Una mossa che qualcuno ha giudicato ‘strana’ visto che stiamo parlando di unstorico e non certo di una novità. In ogni caso non dovrebbero esserci problemi e prima o poi la ruota riprenderà a girare. Discorso diverso, invece, per ilche avrebbe dovuto condurre ...