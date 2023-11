Picchia la moglie | il figlio chiama il 112 e i vicini di casa la salvano | “Urla e sangue | lo abbiamo allontanato da lei”

(Di martedì 28 novembre 2023) Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il 47enne seduto sulle scale condominiali, circondato da diverse persone intente a tenerlo lontano dalla vittima, ferita alla testa e al volto per via delle botte

Picchia la moglie con una sedia : il figlio in lacrime chiama il 112 e lo fa arrestare

... con il quale gli era stato imposto di astenersi dal compiere ulteriori atti di violenza domestica nei confronti della, è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell'udienza di ...

Sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida, ad allertare i soccorsi. La donna è stata trovata sanguinante sul pianerottolo di casa. Sono in corso le indagini per valutare la gravità dei fatti ...

Due arresti per maltrattamenti in famiglia a Reggio Calabria: in uno dei due casi è stata decisiva la richiesta d'aiuto delle 3 figlie della vittima.