Picchia la moglie con una sedia | il figlio in lacrime chiama il 112 e lo fa arrestare

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023) Ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna da parte del marito. Ad appena tre giorni dalla giornata dedicata, la conferma che c’è ancora molto, molto da fare per sensibilizzare sull’argomento.ta dal marito davanti alminorenne Il fatto che vi stiamo per raccontare è avvenuto a Bologna, dove un un uomo di 47 anni e indiano di origini, hato la41enne, colpendola anche con una, davanti alminore. E’ accaduto sabato scorso, intorno alle 21.45, quando i carabinieri della centrale operativa hanno ricevuto numerose richieste di aiuto al 112 da parte dei condomini di un palazzo, in zona Navile. Tra le varie segnalazioni, quella deldella coppia che, terrorizzato e in, ha riferito ...