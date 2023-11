Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi dopo il GF | “Tu non mi conosci”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 novembre 2023)la puntata di ieri del Grande Fratello,ha cercato un confronto cona causa di alcune dichiarazioni fatte dalla donna, che la ragazza ha scoperto in diretta. Laha insinuato che Mirko Brunetti potrebbe aspirare a molto meglio, mentreno. Quest’ultima, allora, ha chiesto chiarimenti alla sua coinquilina. Lo sfogo diil GFha sbottatonella notte al Grande Fratello. La ragazza non ha affatto gradito alcune uscite avute dalla coinquilina in merito al suo rapporto con Mirko Brunetti. Nello specifico, la giovane ha ...