Percorsi da 60 e 30 CFU | le classi di concorso richieste dall’Università di Foggia

(Di martedì 28 novembre 2023) L'Università die il Centro di Formazione della Docenza, hanno avviato la procedura di definizione deiformativi ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" richiedendo l'accreditamento deiformativi, abilitanti per 20didi seguito riportati (è in corso la verifica dei requisiti di accreditamento da parte di ANVUR): L'articolo .

Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU - le Università che attivano i corsi e per quali classi di concorso [ELENCO AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU - le Università che attivano i corsi e per quali classi di concorso [ELENCO AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU : quando le lezioni on line. Quali requisiti sono richiesti alle Università per la didattica a distanza

Nuovi percorsi abilitanti da 60 - 36 e 30 CFU - in pole per accreditamento alcune Università telematiche

Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU - le Università che attivano i corsi e per quali classi di concorso [ELENCO AGGIORNATO]

Nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU, in pole per accreditamento alcune Università telematiche

Quindi le Università, anche quelle telematiche, possono offrireformativi da 30 o 36solo dopo l'accreditamento del corrispondente percorso formativo da 60. Inizioa gennaio ...

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU: quando le lezioni on line. Quali requisiti sono richiesti alle Università per la didattica a distanza Orizzonte Scuola

Nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU, in pole per accreditamento alcune Università telematiche - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, Conservatorio di Brescia: indicazioni su classi di concorso, lezioni e costi

Il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e sezione di Darfo, in attesa della risposta alla richiesta di accreditamento per l’erogazione dei percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, fornisce indicazioni ...

Percorsi abilitazione docenti, le Università che hanno attivato le pagine per i corsi e le classi di concorso richieste (AGGIORNAMENTO 27 novembre)

Percorsi formativi abilitanti per l’insegnamento, la macchina organizzativa riguardante l’avvio dei corsi abilitanti si è messa in moto con la pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. I corsi che ...