(Di martedì 28 novembre 2023) In attesa della conclusione dell’iter previsto per l’attivazione deiprevisti dal DPCM 4 agosto 2023, si comunica che l’Università degli studi “G. d’Annunzio” diha richiesto l’accreditamento per le seguentidiL'articolo .

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU : quando le lezioni on line. Quali requisiti sono richiesti alle Università per la didattica a distanza

Nuovi percorsi abilitanti da 60 - 36 e 30 CFU - in pole per accreditamento alcune Università telematiche

Nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU, in pole per accreditamento alcune Università telematiche

Ci sono tanti aspiranti docenti e anche docenti già di ruolo in attesa di conoscere quando partiranno i nuovida 60, 36 e 30 CFU . Entro il prossimo 20 dicembre tutto dovrebbe essere chiarito e si potrà sapere quali saranno le Università accreditate per svolgere questi. In pole ci ...

Percorsi abilitanti docenti secondaria, ecco le classi di concorso richieste da Università Roma Tre Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti secondaria, ecco le classi di concorso richieste dall’Università di Chieti – Pescara Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, Conservatorio di Brescia: indicazioni su classi di concorso, lezioni e costi

Il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e sezione di Darfo, in attesa della risposta alla richiesta di accreditamento per l’erogazione dei percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, fornisce indicazioni ...

Concorso scuola 2023, l’attesa sta per finire: il bando a breve online

In attesa della pubblicazione del bando del primo concorso scuola 2023, ecco quello che c’è da sapere per non arrivare impreparati. “Quanto tempo passerà tra la pubblicazione del bando e le prove In ...