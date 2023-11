Perché Leo | un cartone animato | è il film più visto su Netflix oggi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 novembre 2023) In questo momento ildidi cui tutti parlano, e anche molto bene (con 9.1 di gradimento su Rotten Tomatoes), non è né The Killer di Fincher o Pain Hustlers. La storia che ha catturato il cuore di migliaia di abbonati in tutto il mondo è un. Non un anime giapponese, ma undi animazione per famiglie: Leo, nella cui versione ogirinale a prestare al voce al protagonista è Adam Sandler. La storia è quella di una lucertola di 74 anni che ha trascorso tutta la vita rinchiusa nel terrario di una classe elementare della Florida, accanto a una tartaruga. Quando l'animale scopre che gli resta solo un anno di vita, escogita un piano per fuggire e trascorrerlo in libertà. Solo che, proprio quando sta per metterlo in atto, finisce per mettersi nei guai con gli studenti della classe, ...