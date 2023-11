Perché ci si sposa e non si divorzia

Leggi su ilpost

(Di martedì 28 novembre 2023) «Mesi fa mi sonota. È stato bello. Ho singhiozzato davanti all’ufficiale di stato civile, ma la vita è continuata come prima. Poi alla festa del Post, a Faenza, mi è stato chiesto se per me fosse cambiato qualcosa; e, più in generale,ci si sposi ancora. Dal palco abbiamo girato la domanda al pubblico, in particolare alle donnete da tempo. Finito l’incontro, mi ritrovo intorno un capannello di mogli di lungo corso: volevano raccontarmi le loro storie»