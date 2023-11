Perché c' è tregua a Gaza e in Ucraina no

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) Nonostante le molte difficoltà ieri Israele e Hamas hanno prolungato di ulteriori due giorni lae il relativo scambio di ostaggi israeliani con criminali palestinesi. Per Israele questa è una prova durissimaper riavere degli innocenti deve liberare persone che nella maggioranza dei casi sono organici ad Hamas. Come abbiamo già raccontato in un precedente approfondimento, gli Stati Uniti per raggiungere l'obiettivo hanno lavorato molto coinvolgendo l’Egitto e mettendo alle strette il Qatar, protettore e finanziatore dei gruppi jihadisti palestinesi è protagonista delle trattative in questa fase. Ma nessuno si illuda, a Doha non hanno certo intenzione di scaricare Hamas (almeno per il momento), tanto che stamane il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani intervistato dal Financial Times, ha dichiarato: «C’è ...