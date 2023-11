Per la prima volta a Roma | organizzato dall' IRCCS San Raffaele | il meeting nazionale della Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione

(Di martedì 28 novembre 2023) Al'élite italiana. Per la, dopo Milano e Bologna, il(RIN), giunto alla sua terza edizione, approda nella capitale.San, infatti, il più grande network di ricerca italiano d'ambito, si riunirà dal 30 novembre al 1° dicembre all'Angelicum Centro Congressi. "Un momento di estremo interesse scientifico per gli specialisti del settore” spiega il prof. Massimo Fini, ...

Papà porta bimba coraggiosa su sedia a rotelle all’altare per sposare fidanzatino della scuola pochi giorni prima di morire

Scala : Don Carlo aprirà la Prima per la nona volta

La violenza psicologica - il controllo. I segnali raccontati ricordo dopo ricordo. Una lettrice di iO Donna ci ha raccontato la sua storia per aiutare le donne che ci sono dentro a chiudere - prima che sia troppo tardi

Organici docenti : 620 mila posti - oltre 126 mila su sostegno - 4.405 per l’educazione motoria alla primaria. TABELLE

Abu Dhabi Securities Exchange lancia primo indice ESG

Questo lancio,della COP28, segna "un passo significativo verso il progresso delle pratiche ... "L'indice FTSE ADX ESG Screened è uno strumento strategicole aziende della nostra Borsa , che ...

La pacifista Yocheved liberata per prima adesso aiuta lo Stato Corriere della Sera

Kickboxing, team lametino Asd Marconi Fitness Club a Pizzo per prima fase campionato regionale Il Lametino

Melagrana: Opinioni Degli Esperti, Rischi Per La Salute E Altro Ancora

Prospettiva da Livia Dickson Chen PhD in Nutrition · 11 years of experience · Brazil Benefici Il melograno aumenta l'immunità. I melograni sono ricchi di vitamina C, potassio e antiossidanti chiamati ...

«Cento Domeniche»: standing ovation per Antonio Albanese a Vicenza

Sono 400 le persone che sabato 25 novembre hanno assistito alla proiezione del film di Antonio Albanese, «Cento Domeniche», a Vicenza.Molti di loro hanno vissuto in prima persona il dramma del collass ...