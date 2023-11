Per i Baustelle un ritorno in teatro con “Intimo Sexy!” | le date

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 28 novembre 2023) MILANO – È ora dei! L'iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è pronta a tornare live in primavera con "Elvis a2024", 12 appuntamenti teatrali – prodotti e organizzati da Vivo Concerti – per assaporare tutte le sfumature di "Elvis", l'ultimo album pubblicato per BMG che L'articolo proviene da Webmagazine24.