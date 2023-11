Pensioni | rivalutazioni al via da gennaio | gli aumenti netti fino a 100 euro mensili

(Di martedì 28 novembre 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la responsabile del Lavoro Marina Elvira Calderone hanno firmato il decreto sulle. L’adeguamento all’inflazione e il meccanismo a fasce garantiranno la perequazione piena solo agli assegnia 2.200. Il decreto interministeriale contiene l’indice di riferimento da applicare nel 2024. L’adeguamento pieno sarà riconosciuto solo ai trattamentistici complessivi di importoa quattro volte il minimo. Glia partire dasarannoa un massimo di 130nelle fasce in cui si concentra la maggior parte dei pensionati. Con la rivalutazione del 5,4% il trattamento minimo nel 2024 dovrebbe arrivare a 598,41. Mentre l’assegno ...

Pensioni - taglio alle rivalutazioni per alleggerire la stretta ai medici : possibili novità anche per le fasce medio-alte

