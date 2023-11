Pensioni | Meloni | “Nessuna penalizzazione | non solo per il comparto Sanità Stiamo facendo il massimo”

(Di martedì 28 novembre 2023) Il governo rivedrà la norma che nella legge di bilancio taglia le aliquote di rendimento delledi diverse categorie di dipendenti pubblici: medici, infermieri, dipendenti di enti locali, maestri d’asilo e ufficiali giudiziari. È quanto emerso dall’incontro tra governo e sindacati a palazzo Chigi, durato oltre tre ore, che avevano contestato l’articolo 33 della manovra. Il governo è al lavoro per fare ilai sindacati: “, nonper il” In particolare, il premier ha assicurato: “lavorando per modificare la misura nel migliore dei modi, garantendo che non ci siaper chi si ritira con la pensione di vecchiaia; e ...

In particolare, secondo quanto spiegato dalla premier Giorgia Meloni nel corso dell'incontro, si ragiona sul seguente schema: pensioni di vecchiaia senza penalizzazioni "per tutti, non solo per il ...

Il premier Giorgia Meloni ha confermato che il suo esecutivo è al lavoro per modificare la misura sulle pensioni nel migliore dei modi, "garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi si ritira con la pensione di vecchiaia"