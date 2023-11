Pensioni | aumenti dal 2024 fino a 130 euro | non sarà uguale per tutti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 novembre 2023) Buone notizie per i pensionati. Dalsi registrerà un generale aumento, grazie alla rivalutazione per l’inflazione. Il Mef ha ufficializzato l’incremento degli assegni del 5,4% ma le condizioni non saranno identiche per. Non si tratta, però, dell’unica buona notizia per chi riceve un assegnostico. Dicembreinfatti un mese decisamente ricco e di seguito spieghiamo nel dettagliogli incrementi previsti dal governo, legati all’inflazione e non solo, e a cosa fanno riferimento. Aumento delleFirmato il decreto che dispone un adeguamento del 5,4%a un massimo di 130, in relazione all’inflazione, delleitaliane a partire dal primo gennaio: “L’aumento è stato ...