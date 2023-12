Pensioni 2024 | conferma restrizioni su Quota 103 | Opzione Donna | Ape sociale

Leggi su leggioggi

(Di martedì 28 novembre 2023) Il cantieresulla Manovraresta così come deciso dal governo, almeno sul tema anticipi. Le prime reazioni e novità emergono dopo il vertice con i sindacati del 28 novembre. In pratica non ci sarà alcun passo indietro sue Ape, così come su103. C’è spazio anche per gli anticipo di rivalutazione sulle, le rivalutazioni al 100% per lefino a quattro volte il minimo eta la super rivalutazione delleminime per gli over 75 anni. L’indicizzazione subirà però qualche modifica.Nel vertice con le parti sociali, l’esecutivo avrebbe deciso di non penalizzare il calcolo per ...