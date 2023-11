Pd contro il governo sul decreto energia | “A rischio 5 milioni di famiglie”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 novembre 2023) Pdilsul: polemiche ed attacchi in conferenza stampa da parte dei demle decisioni dell’esecutivo. PdilsulIlapprovato dalMeloni lunedì è finito sotto attacco dal Partito Democratico. In conferenza stampa, i dem hanno chiesto di prorogare la misure sul mercato tutelato, senza il quale si esporrebbero 5di piccoli utenti ad aumenti del prezzo del gas e dell’. “Per favore non si parli di liberalizzazione in questo caso”, ha detto Pierluigi Bersani. “Questo è un trasferimento forzoso di utenti trattati come pacchi postali non verso il mercato ...