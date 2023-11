Pazienti al freddo all' ospedale di Crotone per un guasto ai climatizzatori

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Reparti dell'civile San Giovanni di Dio dasono da mesi senza, con la conseguenza che ihanno sofferto prima per le alte temperature estive e ora, con l'avvento dell'inverno, sono al. Dallo scorso luglio in un intero padiglione del nosocomio, che ospita i reparti di Microcitemia, Neuropsichiatria infantile e Pneumologia, gli impianti sono fuori uso e a nulla sono valse le segnalazioni dell'associazione Thalassemicise al direttore sanitario e al responsabile del servizio di manutenzione del presidio ospedaliero. L'associazione, stigmatizzando "il comportamento superficiale dell'Asp 5 di" fa presente "che in tutti e tre i servizi allocati nel padiglione vi sono utenze composte da anziani e minori ...