Passeggero apre il portellone dell’aereo e si butta sulla pista dell’aeroporto di New Orleans | ricoverato in ospedale | “Era in stato di salute alterato” - VIDEO

(Di martedì 28 novembre 2023)ildell'aereo e si. È panico su un volo Southwest Airlines con scalo a New, in Louisiana. Il volo era in fase di decollo e l'uomo, considerato poi "indi", ha aperto la porta d'emergenza, è salito sull'ala dell'aereo e poi è

Apre il portellone di emergenza dell'aereo e salta giù: il

il portellone di emergenza dell'aereo e salta giù Il video è stato filmato da uno dei ... Non appena ha premuto il pulsante per registrare, ilha aperto il portellone ed è saltato. ...

Passeggero apre il portellone di emergenza dell’aereo e salta giù in pista: scoppia il panico a bordo Il Fatto Quotidiano

Passeggero apre la porta di emergenza dell'aereo scatenando il panico a bordo La Stampa

Terrore sul volo: passeggero apre il portellone e salta giù dall’aereo

Attimi di paura ieri all’aeroporto di New Orleans in Louisiana per i passeggeri di un volo della Southwest Airlines. Un uomo di 38 anni che si trovava sull’aereo ancora fermo al gate in attesa del dec ...

Il video del passeggero che apre la porta di emergenza e sale sull’ala dell’aereo: panico a bordo

È accaduto domenica 26 novembre su un volo della Southwest Airlines appena atterrato all’aeroporto di New Orleans, in Louisiana ...