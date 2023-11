Pasqualino Monti | premio speciale dalla Regione Siciliana per lo sviluppo della portualità

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) L’assessorealle Attività Produttive Edy Tamajo premia il presidente dell’Autorità PortualeSicilia Occidentaledurante l’evento Innovation Island organizzato la scorsa settimana all’Ecomuseo Urbano Mare, Memoria Viva. “Il presidenteha scritto una pagina importantee non. Una mente flessibile con grande vitalità è stato in grado di attivare una politica di recupero in grado di valorizzare la nostra Isola e renderla protagonista nell’Euro-Mediterraneo – aggiunge – Dal Mezzogiorno, dal porto di Palermo,è stato in grado di portare una notizia positiva di vittoria sulla burocrazia: in poco ...