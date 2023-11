‘Parole Vuote La Solitudine’ è il nuovo singolo di Tedua con Capo Plaza

Leggi su funweek

(Di martedì 28 novembre 2023) Annunciato a sorpresa sui social e dopo la pubblicazione di un piccolo estratto in estate, esce ildi, Parole(La Solitudine) con la collaborazione di. Il brano – sulla scia del successo dell’album ‘La Divina Commedia’ – è prodotto da Shune e include un campionamento della canzone La Solitudine di Laura Pausini. Con questo branoesplora il lato più intimo e introspettivo della sua vita, affrontando le sfide e le contraddizioni che accompagnano il successo. La solitudine, appunto, e la sensazione di smarrimento. Foto di David Lachapelle da Ufficio Stampa “Ho preso questa scelta e devo andare in fretta per ambire alla vetta / Sto tornando da solo e non mi trovo nelle persone che ho incontrato lungo la strada e mi han ...