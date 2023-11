Paradance | la coppia italiana si aggiudica l’oro mondiale | “Spiazzati ma felicissimi”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 novembre 2023) Una danza che annulla le barriere, anche quelle legate alla disabilità. Anzi, punta proprio sulla complementarietà fra chi ha una disabilità ed è in sedia a rotelle e chi può camminare per far scaturire qualcosa di bello. Un ballo in tutto e per tutto, impegnativo ma piacevole per chi ne è protagonista e per chi assiste. Quando poi dall’alchimia fra due ballerini nasce la conquista di un grande risultato sportivo allora la soddisfazione è ancora più grande. Laura Del Sere, 30enne di Sesto Fiorentino, e Andrea Barberis di Genova“Un’emozione che non si può esprimere a parole” Ne sanno qualcosa (in realtà molto) Laura Del Sere, 30enne di Sesto Fiorentino, e Andrea Barberis di Genova che, insieme, hanno vinto la “2023 Genoa World Para Dance Championship“, il campionato del mondo paralimpico in danze standard combi, classe seconda. Laura, sulla sedia a rotelle, ha ...