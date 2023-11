Papà porta bimba coraggiosa su sedia a rotelle all’altare per sposare fidanzatino della scuola pochi giorni prima di morire

Leggi su it.newsner

(Di martedì 28 novembre 2023) Basta chiedere a qualsiasi genitore e molto probabilmente ti diranno che non c’è niente che non farebbero per il loro figlio. Il giorno in cui diventiamo madre o padre, le nostre vite cambiano nei modi più indescrivibili. Accettiamo che passeremo il resto del nostro tempo su questa terra a prenderci cura, ad amare e a preoccuparcinuova vita che abbiamo dato al mondo. Eppure, purtroppo, ci sono alcune cose che nessun genitore può impedire. Gli incidenti e le malattie fanno partevita umana tanto quanto la gioia e le celebrazioni, e ogni anno troppi bambini si ritrovano a soffrire di situazioni e disturbi che sfuggono completamente al loro controllo. Il mondo di Alina e Aaron Edwards è cambiato il giorno in cui hanno appreso che alla loro figlia di nove anni, Emma, ??era stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta. Anche se ...