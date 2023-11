Papà porta a casa un serpente per farlo vedere ai figli ma non sa che è velenoso | il rettile lo morde e l’uomo finisce in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Cattura unconvinto che fosse di una specie innocua, poiin pronto soccorso a causa del morso del, rivelatosi. La storia è stata raccontata sui social da Ray McGibbon, esperto di rettili e gestore dello Snake Catcher delle Southern Highlands nel Nuovo Galles del Sud, Australia. Circa una settimana fa,, che ha preferito mantenere l’anonimato, stava facendo un’escursione a Hill Top quando si è imbattuto in quello che credeva essere un pitone diamante, specie non velenosa della regione. Invece di lasciare l’animale nel suo habitat naturale, ha deciso dirlo aper mostrarlo ai suoie, nel trasrlo, è stato morso dalche, in realtà, era ...