Palazzina in fiamme a Milano | evacuate 50 persone

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Una cinquantina disono stateda unain zona San Siro, a, in seguito a un incendio. Le esalazioni hanno intossicato una decina di inquilini che sono stati portati al pronto soccorso ma nessuno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con cinque squadre, e quattro ambulanze. Il rogo è divampato poco prima delle 18. Sul posto sono arrivate anche la Polizia Locale e la Protezione civile per assistere lecoinvolte.

