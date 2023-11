Pagelle TV della Settimana 20-26 11 2023 Ecco i Promossi e i Bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilary Blasi9 alla sfida del venerdì sera tra Ciao Darwin e The Voice Kids. Quando la generalista fa la generalista e le ammiraglie fanno le ammiraglie, il pubblico accorre e non c’è nessuna frammentazione che tenga. Un duello combattuto tra prodotti diversi ma accomunati da un forte richiamo identitario. 8 a Sfera Ebbasta. Il nuovo album, X2VR, del trapper si aggiudica la certificazione platino, con oltre 100 milioni di stream, in una sola. A 3 anni dal precedente lavoro discografico, Sfera non fa nè una fotocopia né si discosta troppo dal suo mondo. 7 a Giacomo Giorgio. Il momento di grazia dell’attore, fresco di partecipazione alle fiction Per Elisa e Noi Siamo Leggenda, viene immortalato dall’impeccabile performance come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. Al cospetto di Milly Carlucci e giuria, il Ciro di Mare ...