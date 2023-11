Sì allo sconto di pena per Alex Pompa : a 18 anni uccise il padre per difendere la madre

Una speranza per Alex che ha ucciso il padre - la Consulta dice che si può diminuire la pena per gli omicidi in famiglia

Padre Alex Zanotelli: "Guerra e femminicidi legati da un filo unico, il potere del controllo sull'altro"

A 85 anni compiutiZanotelli non possiede un telefono cellulare, né un'auto, né una casa, fa esercizio di povertà come missione e per incontrarlo non rimane altro che cercarlo dove vive, o " dice lui " "dove ...

Padre Alex Zanotelli: “Guerra e femminicidi legati da un filo unico, il potere del controllo sull’altro” La Repubblica

Padre Alex Zanotelli: “I poveri sono sempre di più, un errore abolire il Reddito” La Stampa

Padre Alex Zanotelli: “Guerra e femminicidi legati da un filo unico, il potere del controllo sull’altro”

Il religioso simbolo del pacifismo italiano è a Genova per celebrare, l’8 dicembre, i 53 anni della Comunità di San Benedetto creata da don ...

Ilary Blasi chiude col passato: 80mila euro di danni a un ex amico

Alex Nuccetelli non ritrova la sua verità in Unica. Le sue parole su Ilary Blasi gli costeranno 80mila euro di danni ...