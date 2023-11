Paderno | intervento dei carabinieri salva un uomo in stazione

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 28 novembre 2023) E’ stato provvidenziale il rapidodeidel Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni per mettere in salvo undi 40 anni con istinti suicidi. Erano circa le 14:30 di ieri, lunedì 27 novembre, quando al Numero Unico delle Emergenze arriva la chiamata in cui si segnalava uncon istinti suicidi nella ...