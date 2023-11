Ottime notizie per pensionati e dipendenti | l’INSP ha comunicato le date della tredicesima di dicembre

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 28 novembre 2023) Tra pochi giorni molti contribuenti riceveranno la. A chi spetta la mensilità aggiuntiva e quando verrà accreditata? Laè una retribuzione aggiuntiva che viene accreditata prima di Natale aie ai lavoratori con contratti di lavoro subordinato, sia pubblico sia privato. In arrivo lamensilità – InformazioneOggi.itLeper l’accreditoprestazione variano a secondacategoria di appartenenza. In particolare, per i titolari di pensioni, Assegno sociale e invalidità civile, il pagamento avverrà: il 22023, nel caso in cui sia stato scelto l’accredito diretto su conto postale o bancario; il 42023, in caso di pagamento presso le banche. Coloro, invece, che hanno ...