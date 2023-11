Osimhen | Mazzarri ha deciso | sarà titolare contro il Real Madrid

Mazzarri : “Non era facile una vittoria in questo stadio. Osimhen? Sta rientrando!”

Insigne sicuro : “Il Napoli tornerà in alto con Mazzarri” - poi le parole su Osimhen e Kvara

Osimhen pubblica le foto del Napoli, con Mazzarri è tornata l'armonia (Corrmezz)

Un'arma in più per. IL TELEGRAPH VUOLEA GENNAIO La notizia il Telegraph la batte come 'esclusiva': il Chelsea è pronto a fare di Victoril suo obiettivo principale, magari ...

Cavani, l’ex agente: “Osimhen Nessuna assonanza con El Matador. Su Mazzarri…” CalcioNapoli1926.it

Con Mazzarri è tornata l'armonia: un gesto di Osimhen lo conferma Tutto Napoli

Insigne: "Osimhen cresciuto grazie a Spalletti. Prima cadeva nelle provocazioni..."

Simeone punta lo scudetto: «Siamo ancora in corsa. Gol al Real Io tifo Atletico»

Giovanni Simeone punta il Real Madrid. L'attaccante del Napoli si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca: «Abbiamo entusiasmo e energia. La vittoria ...