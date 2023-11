Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 Novembre 2023 | Acquario scontroso

Leggi su zon

(Di martedì 28 novembre 2023) L’diFox per oggi,29Ariete Evita le discussioni, soprattutto durante la mattinata. La Luna dissonante invita a non strafare. Toro Importanti cambiamenti, soprattutto nel campo pratico. Anche in amore ti senti più forte. Gemelli Cresce l’insofferenza verso le solite situazioni. In famiglia e nel lavoro devi avere pazienza. Cancro Sei preso da piccole e grandi ansie: forse perché stai cercando di risolvere i problemi nati nel passato. Leone Piccole crisi con colleghi o persone nell’ambiente del lavoro. Attenzione: non alimentare polemiche. Vergine Cerca di leggere oltre le parole, in particolare in coppia. Nei nuovi rapporti ti esponi con molta prudenza. Bilancia Favorite discussioni e trattative: i risultati non mancheranno. Puoi recuperare un ...