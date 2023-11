William ambizioso e Kate insicura, la monarchia disfunzionale del biografo di Harry e Megan

...cortigiani che li": è stato William - sempre a sentire Scobie - che, attraverso i suoi fedeli collaboratori, ha dipinto il fratello minore come mentalmente fragile. La regina Camilla -"...

Ora si inventano pure la Madonna selvaggia e femminista ilGiornale.it

Ultimo'ora: Giustizia: Tabacci, 'Crosetto Si inventano nemici ... La Svolta

Ora si inventano pure la Madonna selvaggia e femminista

Sarà una Maria di Nazareth "pagana, ladra, selvaggia e femminista", come la descrive l'Ansa, quella che verrà proiettata al Torino film festival. Una Madonna che non è per niente felice del progetto ...

Monica Giandotti: "A Linea Notte con la passione per le news e un sogno nel cassetto"

La giornalista si racconta all'Adnkronos: "Non credo farei mai dell'intrattenimento puro". E del movimento contro la violenza sulle donne dice: "Questa volta non si fermerà, grazie a Elena Cecchettin" ...