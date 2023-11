Opera | laboratori e una festa | tanti eventi per il Dies Natalis di Gaetano Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) Bergamo.per i più piccoli,, incontri, film e anche una: una intera giornata di iniziative a Bergamo per ildimercoledì 29 novembre dalle 9 alle 21. La mattina è dedicata alle attività Education programmate in Città Alta. Si comincia alle ore 9 con Un bergamasco in Europa. Vita nomade dio per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ideato e condotto da Clelia Epis della Fondazione Teatroe da Paola Palermo del Museo delle Storie – Museoano, che si svolgerà in Casa Natale e nel Museo, sancendo la collaborazione tra le due istituzioni cittadine per la prima volta in occasione ...