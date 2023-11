(Di martedì 28 novembre 2023) Temperature in deciso calo durante la notte e la prima mattinata di domani,29 novembre 2023, su pianure e fondovalle dellecon possibile formazione dinei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante la giornata L'articolo proviene da Firenze Post.

Meteo, maltempo in Europa per nuova ondata di freddo e neve

Nevicate esi sono abbattuti in alcune zone dell'Europa Centrale, in particolare Germania e Polonia. Intanto in Ucraina è salito a 10 persone il bilancio delle vittime delle tempeste e dell'uragano che ieri ...

La storica ondata di gelo del 1895, quando la Sicilia fu colpita da ... Ilmeteo.net

Ondata di gelo in Toscana: allerta gialla per ghiaccio in pianura e nelle zone interne mercoledì 29

Temperature in deciso calo durante la notte e la prima mattinata di domani, mercoledì 29 novembre 2023, su pianure e fondovalle delle zone interne con possibile formazione di ghiaccio nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante la giornata

Meteo Italia, post sciabolata artica: al nord freddo glaciale, pioggia al sud

In seguito al primo weekend invernale, il freddo persiste nelle regioni del nord, al sud ancora degli stralci di autunno.