Omicidio Giulia Cecchettin | terminato l' interrogatorio di Filippo Turetta | non ha risposto al gip

Filippo Turetta tace davanti al Gip

11.40 Filippo Turetta tace davanti al Gip Ascoltato in carcere a Verona per l'interrogatorio di garanzia con il Gip, il 22enne accusato dell'della ex fidanzataCecchettin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gip e Pm hanno lasciato il carcere dopo un colloquio di poco più di mezz'ora. Turetta è sorvegliato a vista, ...

Omicidio di Giulia Cecchettin. I due giorni in carcere dell’assassino tra libri e ansiolitici: la storia del … La Stampa

Omicidio Cecchettin: l’auto della fuga di Filippo Turetta sarà analizzata dal Ris di Parma Il Sole 24 ORE

Omicidio di Giulia Cecchettin, Turetta resta in silenzio e piange di fronte al Gip

VERONA. Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia con il Gip nel carcere di Verona, il 22enne, Filippo Turetta, accusato dell'omicidio della ex fidanzata Giulia ...

Filippo Turetta in lacrime davanti al gip. «Si è avvalso della facoltà di non rispondere»

Filippo Turetta non ha risposto al gip: «Si è avvalso della facoltà di non rispondere» ed è scoppiato a piangere. Si è concluso l'interrogatorio ...