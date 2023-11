Omicidio Giulia Cecchettin | Filippo Turetta ammette l' omicidio e piange

(Di martedì 28 novembre 2023)si è avvalso della facoltà di non rispondere L'interrogatorio è iniziato verso le 10 e già attorno alle 10:30 sono usciti il giudice e il pm. Ciò aveva fatto subito ritenere che il ...

Giulia Cecchettin - per il legale della sorella Elena l’omicidio è «aggravato dallo stalking»

Omicidio Giulia Cecchettin - Filippo Turetta non risponde e piange davanti al gip

Omicidio Giulia Cecchettin - terminato l'interrogatorio di Filippo Turetta : non risponde al gip e piange

Omicidio Giulia Cecchettin - Filippo Turetta piange davanti al gip e non risponde

Giulia Cecchettin, Turetta ammette l'omicidio, dichiarazioni spontanee al gip

L'interrogatorio è iniziato verso le 10 e terminato verso le 10.30

Omicidio Giulia Cecchettin, terminato l'interrogatorio di Filippo Turetta: non risponde al gip e piange TGCOM

Omicidio Giulia Cecchettin: terminato l’interrogatorio di garanzia di Turetta. Il legale della ... Il Sole 24 ORE

Omicidio Giulia Cecchettin, terminato l'interrogatorio di Filippo Turetta: non risponde al gip e piange

Il legale della sorella di Giulia: "Molestatore assillante, delitto aggravato dallo stalking" Quello di Giulia Cecchettin è "un omicidio "aggravato dallo stalking", ha affermato l'avvocato Nicodemo ...

Filippo Turetta al gip: «Ho ucciso Giulia». Le lacrime, le dichiarazioni spontanee e i silenzi durante l'interrogatorio

La difesa di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o una misura meno afflittiva per il giovane. Lo ha precisato ...