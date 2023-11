Omicidio aggravato dallo stalking | la strada per inchiodare Turetta | “Persecutore”

Morte di Giulia : per Filippo omicidio aggravato e sequestro - ma anche l’aggravante della premeditazione

Caso Cecchettin - omicidio aggravato e sequestro per Turetta

"Omicidio volontario aggravato". Filippo rientrerà in Italia tra 10 giorni : cosa rischia

Filippo Turetta indagato per omicidio volontario aggravato. Il 22enne rimane in carcere a Halle - Germania in attesa dell’estradizione