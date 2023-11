Ogni giorno nel Mediterraneo ci sono 600 navi da guerra che tengono l' equilibrio della Pace

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) Nel momento in cui scriviamo (tarda mattinata del 28 novembre), la portaerei americana Gerard Ford stagando al largo del Gargano a circa 30 km l'ora, 16 nodi, con prua verso sudest. Sui siti internet di tracciamento dellesi nota poco, un'icona grigia con la definizione “nave governativa americana”, mentre tutte le altre unità militari, almeno quelle che lo consentono, vengono indicate con l'icona rossa. Due considerazioni: dimilitari, tra quelle effettivamente armate e appartenenti acorpo e nazionalità, e quelle di supporto come i rifornitori, nelne stannogando oggi 582 e, nelle prossime ore, tra unità che vi entreranno dal canale di Suez e quelle che passeranno per Gibilterra, il numero è destinato a rimanere più o meno stabile. Tutte le altre ...