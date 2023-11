Nuoto | Paltrinieri strappa il pass per Parigi 2024 | “Ho lavorato tanto con una mentalità diversa”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 novembre 2023) Riccione – Le Olimpiadi saranno quattro in carriera e il sogno è replicare i podi delle edizioni fortunate di Rio 2016 e Tokyo 2020. Gregorioilolimpico agli Assoluti di, in corso in questi giorni e Riccione. L’Azzurro, plurimedagliato e decorato con record e successi, si è aggiudicato la finale dei 1500 stile libero e ha conquistato la qualifica sognata e inseguita. Il Fenomeno della Nazionale Azzurra parteciperà anella gara che lo ha incoronato campione olimpico a Rio 2016. Super Greg ha chiuso la gara in 14.41.38 e ha polverizzato il tempo limite di 14.44.0, stabilito dalla Feder. Ma non solo, il Grandeha staccato ilanche per i Mondiali di Doha. “Ho ...