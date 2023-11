Nuoto | inizia la caccia ai pass a Riccione! debutta Ceccon nei 50 farfalla | Quadarella nei 400 Che battaglia nei 200 sl maschili!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Una prima giornata dedicata quasi esclusivamente alle distanze intermedie con tanti 200 in programma, la prima dei campionato italiani di Riccione, quella che va in scena oggi con batterie e serie lente dalle 9.30 e finali dalle 17.30. Sicon una delle poche gare veloci, molto interessante, i 50 stile libero donne che vedono lo scontro fra generazioni, da una parte la veterana Silvia Di Pietro, che non vuole lasciare lo scettro di numero uno, dall’altra la generazione di mezzo, Tarantino, Cocconcelli e Morini e poi le giovanissime Sara Curtis, Matilde Biagiotti e Cristiana Stevanato, un po’ sfavorite in questa fase dagli impegni scolastici che, vista l’età, è bene non trascurare. Bella sfida nei 200 dorso uomini con Lorenzo Mora che dovrebbe presentarsi a questo appuntamento tirato a lucido perché tra una settimana può essere protagonista assoluto agli Europei ...