Nuoto | Gregorio Paltrinieri stacca il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 1500 sl!

(Di martedì 28 novembre 2023) Voltare pagina e ricominciare.l’ha fatto nel primo giorno di Finali degli Assoluti invernali dia Riccione. C’era da chiudere il capitolo Fukuoka dove il vero Greg non si era potuto vedere per problemi fisici. L’obiettivo nella competizione nazionale era solo uno: siglare il 14:44.0 neistile libero, tempo-limite richiesto dalla FIN per ottenere la qualificazione alledi. Missione compiuta per, impostosi nelle trenta vasche in 14:41.38 a precedere Luca De Tullio (14:57.99) e Matteo Diodato (15:07.41). Una gara fino a 550 metri gestita su un ritmo non esagerato dal carpigiano, che poi dai 600 in avanti è riuscito a tenere un ritmo sotto i 59? ogni due vasche. Un passo sufficiente per ...