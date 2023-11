Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Qualche cartuccia ce l’ho ancora | bisogna tirarla fuori nel momento giusto”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023)agli Assoluti Invernali dia Riccione ha vinto i 1500 metri stile libero maschili in 14’41?38, ampiamente al di sotto del crono di 14’44?0 richiesto dalla FIN per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. A fine gara l’azzurro ha parlato ai microfoni di OA Sport. Non dovevi neanche esserci oggi e hai strappato il pass olimpico. “Sì, era quello che volevo fare, mettere la qualificazione così per fatta, in tasca, e potermi concentrare sulla stagione. Una stagione che ha tanti appuntamenti. Ho deciso di non fare gli 800 qua in questo, ho deciso di non fare gli Europei in vasca corta, dato che non ci siamo allenati tanto in vasca corta e non è un obiettivo stagionale per me, però, ripeto, è una stagione piena. Partirò domani per il Portogallo, ci sarà una tappa di Coppa ...