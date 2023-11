Nuoto | Assoluti invernali 2023 | Quadarella e Ceccon ok nelle batterie In evidenza il 17enne Bacico

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Poche sorprese nel corso della prima sessione dideglidi, con in palio, oltre ai titoli, i pass iridati per Doha e olimpici per Parigi. Gli occhi erano puntati su Simona, che nei 400 stile libero chiude col miglior tempo in 4’12.54. “Ancora non sciolta come vorrei, ma non è andata malissimo – ha detto il bronzo degli 800m stile libero a Tokyo 2020. – Io in genere cresco di gara in gara”. Dietro di lei Noemi Cesarano (4’14”89) e Giulia Ramatelli (4’15”31). Nei 50m farfalla per Thomasc’è la finale col secondo crono in 25”65, alle spalle di Michele Lamberti (23”57). Fuori dalla finale Matteo Rivolta, solo quattordicesimo in 24?32, mentre Alessandro Miressi fa segnare l’ottavo tempo (e personale) in 24?21 in una ...